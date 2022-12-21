Маск не ушел с поста главы Twitter

Илон Маск пока остается на посту генерального директора Twitter, заблокированного на территории России. Бизнесмен заявил, что уйдет, как только найдет преемника. Однако предприниматель подчеркнул: занять должность согласится только достаточно глупый человек. Сам бизнесмен после ухода планирует возглавить отделы компании по программному обеспечению и обслуживанию серверов, передает телеканал «Известия». О своей отставке Илон Маск заговорил 18 декабря. Предприниматель провел опрос пользователей в социальной сети. За уход проголосовали 58% респондентов, против — 42%. Всего мнение выразили более 17 млн человек. Ранее Маск пообещал подчиниться результатам опроса.

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