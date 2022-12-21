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Роспотребнадзор предложил лицензировать уничтожение крыс и тараканов

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Роспотребнадзор планирует ввести лицензирование фирм, которые оказывают услуги по борьбе с насекомыми и грызунами. Такую инициативу ведомства 19 декабря одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

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Деятельность по уничтожению насекомых, грызунов и микроорганизмов предусматривает обращение с опасными химическими веществами и ядами, отметил в беседе с «Известиями» член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Поэтому, если работы проведены некачественно, они могут нанести ущерб здоровью человека.

«Также существует риск распространения инфекционных заболеваний, если работа будет выполнена неквалифицированными сотрудниками», — подчеркнул эксперт.

В России за последние 10 лет зарегистрировали более 4,5 тыс. дезинфекционных средств, применение которых требует специфических знаний.

«Проблема заключается в том, что услуги по проведению дезинфекции стали активно предлагать непрофильные организации, основная деятельность которых — различные бытовые услуги. Например, клининг, торговля, ремонтные работы, перевозки и тому подобное. В результате растет число жалоб граждан на плохое оказание услуг по дезинфекции», — добавил Владимир Груздев.

В Госдуму законопроект поступит после рассмотрения на заседании правительства, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина.

Если он будет принят в нынешнем виде, лицензирование деятельности дезинфекторов и дезинсекторов начнется с марта 2025 года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бумажкой по букашке: дезинфекторов обяжут работать по лицензии

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