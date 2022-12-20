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Госдума приняла в I чтении закон о штрафах за оспаривающие границы РФ карты

Госдума приняла в первом чтении пакет законов о штрафах за оспаривающие границы РФ карты
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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Госдума 20 декабря приняла в первом чтении пакет законопроектов о штрафах или аресте до 15 суток за распространение изображений или карт, оспаривающих территориальную целостность России. Согласно документу, такие материалы будут причислены к экстремистским.

Одна для всех: Россия приняла новые территории
Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ

Депутаты вносят изменения в статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

Другим законопроектом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ. За распространение таких карт и иной подобной продукции граждан могут оштрафовать или арестовать на срок до 15 суток. Для юридических лиц штраф может достигать 1 млн рублей.

Ранее, в июле, в пресс-службе Госдумы рассказали «Известиям», что председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил проверить факт продажи детских фотообоев, где Крым изображен частью Украины. По его мнению, это пример использования страной НАТО через зарегистрированную в ней компанию любой возможности для продвижения своей повестки на территории России.

Крым воссоединился с РФ в 2014 году по результатам референдума. В 2022 году по итогам волеизъявления жителей в состав России вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области.

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