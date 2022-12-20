Более 3,5 млн сим-карт отключили в РФ за полтора года
В России за полтора года заблокировали более 3,5 млн сим-карт. Идентификационные модули признали подозрительными. По данным Минцифры, большинство карт было оформлено корпоративными клиентами, передает телеканал «Известия». Отдельно борются с телефонным мошенничеством и спамом. Со следующего года операторы смогут официально блокировать автоматические обзвоны.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.