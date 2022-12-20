Иркутский суд отправил банду черных лесорубов в колонию на 3,5 года
В Иркутской области вынесен приговор в отношении жителей Осинского района по делу о незаконной рубке леса. Осужденные получили от 2,5 до 3,5 года лишения свободы.
Установлено, что в апреле и в августе 2022 года мужчины срубили сосны и лиственницы на территории Янгутского лесничества. Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на региональную прокуратуру.
Ущерб, нанесенный лесорубами лесному фонду РФ, оценили в сумму, превышающую 100 тыс. рублей. Подсудимые возместили его в полном объеме.
Ранее, в ноябре, сообщалось, что в Красноярском крае суд вынес приговор по делу о незаконной рубке леса почти на 16 млн рублей. Изначально суд приговорил обвиняемого к условному сроку, но прокуратура обжаловала приговор. В итоге мужчине назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы.