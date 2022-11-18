Жителю Красноярского края вынесли приговор за рубку леса на 16 млн рублей

В Красноярском крае суд вынес приговор по делу о вырубке леса почти на 16 млн рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фигурантом по делу проходит житель Тасеевского района. Установлено, что с августа по октябрь 2019 года он вместе с бригадой рабочих вырубил более 7 тыс. деревьев на территории Унжинского лесничества.

Общий объем вырубки составил 2,5 тыс. кубометров. Ущерб составил почти 16 млн рублей, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

«Черного лесоруба» признали виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Изначально суд приговорил его к условному сроку, но прокуратура сочла приговор слишком мягким и обжаловала решение.

Суд согласился с доводами обвинителя и назначил мужчине наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.