Операторы наружной рекламы отправили в Мариуполь более 40 т гумпомощи к Новому году

Гуманитарный груз отправили из Москвы в Мариуполь на грузовых автомобилях Центрального спортивного клуба Армии. Участники Союза операторов наружной рекламы из более чем 50 регионов России при поддержке Общероссийского народного фронта, Минобороны РФ, Центрального спортивного клуба Армии, при участии заместителя председателя Государственной Думы РФ Сергея Неверова, первого зампредседателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», депутата Государственной Думы РФ Дмитрия Саблина, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяны Минеевой и депутата Государственной Думы РФ, ответственного секретаря Бюро Высшего совета «Единой России» Дениса Кравченко провели уже четвертую гуманитарную акцию «Щит добра». Проходит акция в рамках проекта «Все для Победы!».

По итогам четвертой акции, которая проходила в декабре, собрано более 40 тонн гумпомощи. Это 16 тонн продуктов, свыше 4 000 наборов сладких новогодних подарков для детей, более 150 курток, 160 пар обуви и 200 шапок, 90 газовых баллонов, газовые плиты и горелки, электрообогреватели, спортивный инвентарь (велосипеды, баскетбольные, футбольные и гандбольные мячи, штанги, манекены для борьбы, брусья, маты), термобелье (для взрослых и детей), теплые носки, детские игрушки и елочные игрушки, более 50 детских рюкзаков, радиаторы, матрасы, более 150 комплектов постельных принадлежностей.

Отправка гуманитарной помощи на грузовых автомобилях Центрального спортивного клуба Армии состоялась 16 декабря с территории крытого легкоатлетическо-футбольного комплекса ЦСКА. В Мариуполе ее примут волонтеры центра гумпомощи «Единой России»: груз будет расфасован и распределен через гумцентр, в котором жители ежедневно получают все необходимое. Традиционно участие в сборе гумпомощи для жителей Мариуполя приняли операторы наружной рекламы более чем из 50 регионов России, их партнеры и рекламодатели. На протяжении нескольких месяцев в регионах Общероссийским народным фронтом организованы пункты сбора вещей для отправки и доставки их на склад в Москву.

В церемонии отправки гуманитарной помощи в Мариуполь приняли участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева, представитель Союза операторов наружной рекламы, управляющий партнер ГК «Восток-Медиа», президент РК ЦСКА Алексей Митрюшин, начальник ФАУ МО РФ ЦСКА полковник Артем Громов, Герой Российской Федерации Умарпаша Ханалиев, 3-х кратный олимпийский чемпион, президент федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов, Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, мастер спорта России по легкой атлетике Андрей Крупорушников.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева, отметила, что сегодня все вместе делают одно общее дело, в том числе направленное на патриотическое воспитание молодежи. – «Сегодня тыл – это мы с вами, каждый, кто может помочь. Я объединяю большое количество предпринимателей, и особенно ценно, что в моей команде есть настоящие патриоты и бизнесмены, которые остаются в России: жить, создавать рабочие места, платить налоги и развивать нашу экономику. При этом, они не забывают и о таких важных социально-патриотических проектах, как «Щит добра». Алексей Митрюшин объединил огромное количество предпринимателей в сфере рекламы. Это уже четвертая их акция, которая поедет с гуманитарной помощью. В ближайшее время мы также планируем поехать в Мариуполь с гуманитарным грузом от предпринимателей. Предприниматели трудятся в тылу, но тоже хотят поддержать наших защитников. Подобные акции мы обозначаем отдельным хештегом #предпринимайдобро. Мы хотим, чтобы такие бизнесмены, помогающие адресно, финансово, морально, и объединяющие вокруг себя единомышленников, в итоге появлялись по всей стране».

Участник Союза операторов наружной рекламы, управляющий партнер ГК «Восток-Медиа», президент РК ЦСКА Алексей Митрюшин отметил, что Союзом операторов наружной рекламы вместе c Центральным спортивным клубом Армии, Общероссийским народным фронтом, «Единой Россией» и командой первого зампредседателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», депутата Государственной Думы РФ Дмитрия Саблина, которая принимает гуманитарную помощь в Мариуполе, удалось выработать систему работы по сбору, доставке и передаче груза в руки нуждающихся. – «В эту работу искренне включились предприниматели из более чем 50 регионов нашей страны. Мы едем в Мариуполь в четвертый раз, и в ходе этой поездки нам предстоит не только передача гуманитарного груза, но и встреча со спортивными школами, образовательными учреждениями, и к каждой из таких встреч мы основательно подготовились. Мы благодарим спортивные федерации, которые нам помогают: они предоставили велосипеды, маты для борьбы, брусья и много другого спортивного инвентаря, который необходим в Мариуполе. Мы даже закрепляем спортивных тренеров за школами, которые начинают налаживать спортивную работу в городе. Отдельно с новогодней миссией мы встретимся с детскими садиками и образовательными учреждениями города. И все это получилось благодаря людям, которые поверили в нас и откликнулись на гуманитарную акцию «Щит добра». Сегодняшняя отправка крайняя в этом году, но совершенно точно мы будем продолжать эту работу в 2023 году».

Депутат Государственной Думы РФ, ответственный секретарь Бюро Высшего совета «Единой России» Денис Кравченко подчеркнул, что в четвертой отправке гуманитарной помощи акцент сделан на теплой одежде, которая сейчас востребована и очень необходима, и которую ждут жители Мариуполя. – «Собрано более 150 курток, 160 пар обуви и 200 шапок, термобелье (для взрослых и детей), теплые носки. Конечно же, впереди Новый год, поэтому в Мариуполь доставят елочные игрушки, детские сладкие наборы и спортивный инвентарь, чтобы сделать предстоящий Новый год для детей и их родителей уютнее и теплее. Я очень признателен подмосковным компаниям, которые поддерживают нашу акцию. Очень важно, что жители неравнодушны к происходящему, они участвуют в этой масштабной благотворительной акции. Мы понимаем, что они переживают, и стараются, не оставшись в стороне, поддерживать жителей Мариуполя. Спасибо всем за поддержку, желаем мирного неба над головой и теплого праздника».

Руководитель Штаба по оказанию гуманитарной помощи «Мы вместе», представитель Общероссийского народного фронта Василий Бочкарев выразил благодарность организаторам гуманитарной акции «Щит добра», которую представляет Союз операторов наружной рекламы, совместно с Центральным спортивным клубом Армии и Общероссийским народным фронтом. – «Это уже четвертая акция, в рамках которой мы отправляем гумпомощь для жителей Мариуполя. Собраны детские подарки, елки для новогодних праздников, целая фура с теплыми вещами, а также спортивный инвентарь. Отдельно отмечу, что в Мариуполе будут организованы секции по регби для детей, а 23 февраля состоится первый серьезный турнир. Я уверен, что такая акция, как «Щит добра» необходима, и ее обязательно нужно продолжать».