Эксперт назвал сроки ремонта газопровода после пожара в Чувашии

Ремонт участка магистрального подземного газопровода Уренгой – Помары – Ужгород в Чувашии, где произошел пожар, может занять около трех дней. Об этом «РИА Новости» сообщил бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Михаил Фалеев.

По его словам, срок ремонта зависит от сложности повреждения газовой трубы. Исходя из практики, аварийно-ремонтные работы при таких повреждениях занимают максимум три дня, отметил Фалеев.

Ранее в этот день сообщалось, что на участке магистрального подземного газопровода Уренгой – Помары – Ужгород произошел сильный пожар. Как установили в главном управлении МЧС по Чувашии, прорыв произошел во время проведения плановых ремонтных работ.

По данным «Известий», в результате пожара погибли три человека, еще четверо пострадали.