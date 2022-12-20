Три человека погибли при пожаре на газопроводе в Чувашии
В результате пожара на газопроводе возле деревни Ямбахтино в Чувашии 20 декабря погибли три человека.
По данным «Известий», травмы получили еще четыре человека.
В главном управлении МЧС по Чувашии сообщили, что факельное горение газа на месте аварии ликвидировано. В ведомстве установили, что прорыв произошел во время проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального подземного газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.
Ранее в этот день жители Вурнарского района Чувашии сообщили об огромном возгорании между деревней Кюльхири и селом Калинино. Они запечатлели огромный огненный шар и дым.
19 ноября пожар в результате взрыва на газопроводе произошел во Всеволожском районе Ленинградской области. В МЧС назвали причиной случившегося разгерметизацию. В результате аварии никто не пострадал.