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Три человека погибли при пожаре на газопроводе в Чувашии

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Фото: соцсети
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В результате пожара на газопроводе возле деревни Ямбахтино в Чувашии 20 декабря погибли три человека.

По данным «Известий», травмы получили еще четыре человека.

В главном управлении МЧС по Чувашии сообщили, что факельное горение газа на месте аварии ликвидировано. В ведомстве установили, что прорыв произошел во время проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального подземного газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.

Ранее в этот день жители Вурнарского района Чувашии сообщили об огромном возгорании между деревней Кюльхири и селом Калинино. Они запечатлели огромный огненный шар и дым.

19 ноября пожар в результате взрыва на газопроводе произошел во Всеволожском районе Ленинградской области. В МЧС назвали причиной случившегося разгерметизацию. В результате аварии никто не пострадал.

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