Названа причина снижения индекса Московской биржи

Снижение индекса Московской биржи связано с прохождением дивидендной отсечки акций «Лукойла», доля которого в индексе составляет 15%. Об этом «Известиям» рассказали аналитики 20 декабря.

«Без учета этого фактора картина на сегодняшний день выглядит здоровой — практически все бумаги в плюсе, особенно сырьевой сектор, который позитивно откликнулся на ослабление рубля и повышение цен на нефть и металлы. Если не будет плохих новостей, то рынок может продолжить рост по инерции, хотя на какое-то долгое ралли рассчитывать пока не приходится», — отметила руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

Также заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко обратил внимание, что во вторник наблюдается первый за две недели консолидированный рост по широкому спектру бумаг. По его мнению, есть надежда, что положительная динамика сохранится еще два-три дня.

«Ралли это назвать нельзя, но шансы на то, что в конце года индекс Мосбиржи будет в диапазоне 2200–2400 пунктов, на мой взгляд, высокий, сейчас рано сбрасывать со счетов такой сценарий. Есть признаки и того, что рост курса USD/RUB (и других валют к рублю) скоро сменится на коррекцию, и это дополнительно поддержит рост рынка», — сказал эксперт, уточнив, что лидерами могут стать акции компаний нефтегазового сектора.

В то же время старший аналитик «АльфаСтрахование-Жизнь» Александр Сидоров добавил, что снижение индекса РТС более значительно вследствие падения рубля.

Прогнозируя ситуацию с индексами Мосбиржи и РТС, он сообщил, что при условии неизменности геополитического фона ожидает снижения российского рынка акций до конца года.

«В первые месяцы 2023 года поддержку рынку окажут реинвестирование дивидендов нефтегазовых компаний», — объяснил Сидоров.

Однако, по его словам, при условии неизменности геополитического фона следует ожидать снижения российского рынка акций в следующем году.

«В дальнейшем рост рынка будет определяться темпом восстановления экономики и конъюнктурой на сырьевых рынках», — подытожил эксперт.

Согласно данным сайта Мосбиржи, на 15:26 мск 20 декабря индекс РТС достиг 964,7 пункта, индекс Московской биржи — 2109,8 пункта.

Ранее, 16 ноября, «Известия» привели результаты консенсус-опроса среди брокерских и кредитных организаций, согласно которым к концу года ожидается, что индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2400–2425 пунктов. При этом некоторые из них не исключили роста до 2500 пунктов. По мнению экспертов, в первую очередь этому может способствовать снижение накала на геополитической арене.