Выходить на лед Онежского озера запретили в Петрозаводске
Власти Петрозаводска призвали жителей города и его гостей воздержаться от выхода на лед Онежского озера. Не рекомендуется также ловить рыбу на водоеме в этот период.
ИА «Карелinform» со ссылкой на мэрию напоминает, что на вторник, 20 декабря, в акватории озера запланирован проход буксира Петрозаводской судоходной компании, с участка в районе улицы Зайцева до Водного вокзала. Из-за этого ледовое покрытие будет деформировано.
Кроме того, сказали в администрации, на Онежском озере продолжается процесс образования льда, и до тех пор, пока он не завершится, выход на лед находится под запретом.