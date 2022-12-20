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Суд конфисковал найденных в квартире в Москве трех краснокнижных котов

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Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы
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Суд конфисковал трех краснокнижных дальневосточных лесных котов, которых нашли в одной из квартир в Москве. Об этом 20 декабря заявила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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По ее словам, хозяйку квартиры, где находились животные, признали виновной по административной статье.

«С учетом позиции прокуратуры женщине назначено административное наказание в виде штрафа в размере 2,5 тыс. рублей с конфискацией трех амурских (дальневосточных) лесных котов», — сказала Нефедова.

Об обнаружении диких животных в московской квартире прокуратура сообщила в октябре. Хозяйка кошек не представила документы, которые подтверждают право собственности и законность их нахождения в квартире.

Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу России. По данным на 2015 год, численность этого вида не превышает нескольких тысяч особей.

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