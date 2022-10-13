Трех краснокнижных амурских лесных котов обнаружили в квартире в Москве

В московской квартире обнаружили трех краснокнижных амурских лесных котов. Прокуратура начала проверку. Об этом пресс-служба столичного надзорного ведомства сообщила в четверг, 13 октября.

«Трех амурских (дальневосточных) лесных котов, занесенных в Красную книгу в группу «на грани исчезновения», обнаружили сотрудники Головинской межрайонной прокуратуры совместно со специалистами департамента природопользования и охраны окружающей среды в квартире жилого дома в 5-м Войковском проезде», — говорится в сообщении в Telegram.

Хозяйка диких животных не представила документы, которые подтверждают право собственности и законность нахождения котов в квартире, передает агентство городских новостей «Москва».

Двух самок и самца изъяли, и в настоящее время они содержатся в центре передержки, где для них созданы все необходимые условия.

«Прокурорская проверка продолжается, по ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования», — заключили в прокуратуре.

Накануне венценосного голубя, изъятого у контрабандистов, приютили в Московском зоопарке. Голубя обнаружили в окрестностях Волгограда в микроавтобусе контрабандистов.

Венценосные голуби являются эндемиками Новой Гвинеи. Этот вид занесен в Международную Красную книгу в категории «уязвимый», передает RT. Птицы имеют лазурно-голубое оперение и «корону» на голове. Вес их достигает 2,5 кг, длина тела составляет порядка 80 см. Эти голуби не мигрируют, а всегда живут на западе Тихого океана.