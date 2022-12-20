В аэропорту Магадана машина бортпитания столкнулась с самолетом
Транспортная прокуратура 20 декабря начала проверку после столкновения машины бортпитания с самолетом Ан-24 авиакомпании «ИрАэро» в аэропорту Магадана на стоянке воздушных судов.
«В результате столкновения повреждено левое крыло самолета», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.
Борт должен был вылететь из Магадан в чукотское село Кепервеем. Пассажиров отправили в пункт назначения на резервном воздушном судне.
Задержка рейса составила 1,5 часа.
В ноябре в аэропорту Охотска Ан-24 при взлете чуть не столкнулся с автомобилем. Пилот заметил транспортное средство на взлетной полосе и резко затормозил. В результате у самолета лопнули колеса шасси, но столкновения удалось избежать. Никто не пострадал.