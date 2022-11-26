В аэропорту Охотска Ан-24 при взлете чуть не столкнулся с автомобилем
В аэропорту Охотска самолет Ан-24 при взлете чуть не столкнулся с автомобилем. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Самолет должен был выполнить чартерный рейс Охотск – Хабаровск, при движении по взлетно-посадочной полосе командир воздушного судна заметил автомобиль. В связи с угрозой столкновения он применил экстренное торможение.
В результате произошедшего лопнули колеса шасси, столкновения не произошло.
На борту воздушного судна находились пять членов экипажа и 32 работника коммерческой организации, никто не пострадал.
«Транспортная прокуратура проводит проверку, в ходе которой даст оценку организации безопасности движения воздушного транспорта», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В мае пассажирский самолет Boeing 737 во время посадки в аэропорту Минеральных Вод столкнулся с птицей. На борту лайнера в момент инцидента находились 189 пассажиров и пять членов экипажа, птица попала в предкрылок самолета. Самолет удалось посадить штатно.