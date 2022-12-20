Французы встретили свою сборную после ЧМ-22
Почти 50 тыс. парижан встретили вернувшихся с ЧМ футболистов. Сборная Франции завоевала серебряные медали турнира. Болельщики собрались на площади Согласия, передает телеканал «Известия». Безопасность обеспечивали 2 тыс. полицейских и жандармов. Эйфелева башня светилась праздничной иллюминацией. Футболистов встретили оглушительными овациями. Французы размахивали флагами страны и пели «Марсельезу». Игроки приветствовали людей с балкона отеля Crillon. Футболисты поблагодарили поклонников за поддержку.
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