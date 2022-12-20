Публициста Марата Гельмана объявили в розыск

Российский коллекционер и публицист Марат Гельман (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Марата Гельмана) объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы МВД.

Карточка с данными Гельмана появилась в базе розыска МВД 20 декабря. При этом статья УК, на основании которой он разыскивается, не уточняется.

Марат Гельман — российский коллекционер, галерист и публицист. В 2009 году основал музей PERMM и руководил им по 2013 год. С 2014 года проживает за границей.

В конце 2021 года Минюст России включил Гельмана и еще семь человек в реестр иностранных агентов.