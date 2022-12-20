Фура насмерть сбила мужчину под Петербургом

Мужчина погиб в результате автомобильной аварии во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом во вторник, 20 декабря, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 19 декабря около 5:30 на 56-м км КАД. 53-летний гражданин Белоруссии за рулем грузовика Scania с полуприцепом сбил переходившего проезжую часть вне зоны перехода мужчину возрастом около 25 лет. В результате пешеход умер на месте происшествия.

По факту инцидента проводится проверка. Личность погибшего устанавливается.

Ранее, 11 декабря, 16-летний подросток погиб после того, как взял без спроса покататься машину своей мамы в Ленинградской области.

По информации МВД, мальчик не справился с управлением и угодил в кювет. От полученных травм молодой человек скончался на месте аварии до прибытия медиков.