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Несовершеннолетний взял покататься машину и погиб в ДТП в Ленинградской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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16-летний подросток взял без спроса покататься машину своей матери и погиб в результате ДТП в Ленинградской области, сообщает 11 декабря «Фонтанка.ру».

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По информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу, авария произошла на 25-м км дороги между Осиновой Рощей и Магистральной в Ленинградской области. Юноша взял машину своей матери без разрешения с намерением покататься на ней, однако не справился с управлением и машина съехала в кювет.

Отмечается, что в результате ДТП подросток получил несовместимые с жизнью травмы и скончался до приезда бригады скорой помощи.

Обстоятельства и подробности происшествия выясняют правоохранительные органы.

Ранее, 28 ноября, в Москве подросток устроил смертельное ДТП на Ленинградском шоссе. По данным «Известий», за рулем Peugeot находился 17-летний юноша. При этом автомобиль принадлежал его 21-летней пассажирке. Причина, по которой девушка решила передать управление автомобилем парню, неизвестна, однако в результате потери управления автомобиль влетел в ограждение. Водитель и пассажирка скончались.

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