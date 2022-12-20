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В Ереване на мосту столкнулись 27 машин

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Фото: Соцсети
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В Ереване произошло массовое ДТП с участием 27 машин. Об этом 20 декабря сообщил пресс-секретарь МЧС республики Айк Костанян.

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«Авария произошла на Давташенском мосту. По предварительным данным, столкнулись 27 автомобилей. Пострадавших нет. Шоссе сейчас закрыто в обе стороны», — написал он в социальных сетях.

Давташенский мост соединяет районы Арабкир и Давташен к северу от центра города. Он проходит на высоте 92 м над рекой Раздан. Длина сооружения достигает 496 м.

Из-за перекрытия моста на близлежащих улицах образовались пробки, сообщают очевидцы.

29 ноября стало известно, что неизвестный сбил в Ереване брата премьер-министра Армении Никола Пашиняна — Армена Пашиняна. Пострадавший получил переломы и был госпитализирован. Водитель с места инцидента не скрывался.

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