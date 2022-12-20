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Харви Вайнштейна признали виновным еще в одном изнасиловании

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Фото: TASS/JASON SZENES
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Суд присяжных в Лос-Анджелесе признал американского продюсера Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании и двух других преступлениях сексуального характера. Об этом 19 декабря сообщило издание Variety.

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Отмечается, что в ходе второго процесса Вайнштейна оправдали по одному из обвинений, однако по трем другим подобным случаям присяжные не смогли прийти к единогласному решению.

«Харви Вайнштейн был осужден в понедельник по трем обвинениям в изнасиловании и сексуальных посягательствах», — сообщает издание.

По данным агентства The Associated Press, Вайнштейна также признали виновным в «принуждении к оральному совокуплению» и совершении еще одного преступления сексуального характера в отношении женщины, обозначенной судом как Джейн Доу №1. Оправдали продюсера по обвинению в насилии над массажисткой, обозначенной судом как Джейн Доу №3.

11 марта 2020 года суд в Нью-Йорке приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы за сексуальные преступления против женщин. Против него свидетельствовали в суде шесть женщин.

В 2017 году актрисы, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек, обвинили Вайнштейна в домогательствах. По словам пострадавших, он в течение 30 лет склонял актрис к близости, обещая содействие в карьерном росте. На фоне скандала Вайнштейна уволили из его собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в отношении него расследование.

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