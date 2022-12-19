Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД России заявил о намеренных ударах ВСУ по гражданскому населению
Армия
Путин сообщил об обсуждении с Лукашенко создания единого оборонного пространства
Политика
Песков посоветовал главкому ВСУ Залужному отдыхать
Армия
Белоруссия поставила на боевое дежурство С-400 и комплексы «Искандер»
Экономика
Лавров назвал введение потолка цен на газ личным делом Евросоюза
Мир
Путин назвал чушью сообщения о планах России «поглотить» Белоруссию
Мир
Премьер Нидерландов Рютте принес извинения за роль страны в рабовладении
Политика
Песков после слов Меркель заявил об отсутствии доверия к ЕС
Политика
Путин заявил о сохранении деловых отношений с Макроном
Мир
Лукашенко констатировал ослабление потока новых санкций в отношении РФ и Белоруссии
Спорт
Путин смотрел финал ЧМ по футболу и назвал победу Аргентины заслуженной
Мир
Украинская армия получила на вооружение британские ракеты Marlet
Сюжет:

В Самарской области спрогнозировали морозы до –15 градусов

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Самарской области ожидаются морозы до –15 градусов. Об этом в понедельник, 19 декабря, пишет 63.ру со ссылкой на Приволжский УГМС.

«В ночь на вторник, 20 декабря, температура воздуха составит от –15 до –10 градусов. Днем же воздух прогреется до –10... –5 градусов. На дорогах сохранится гололедица», — говорится в сообщении.

Примерно такая же погода ожидается и в среду, 21 декабря, и в четверг, 22 декабря. Также прогнозируется небольшой снег, пишет НИА «Самара».

Ветер при этом будет дуть с запада со скоростью 4–10 м/с.

Ранее в понедельник сообщалось, что высота сугробов в Москве достигла 34 см, обновив рекорд 1941 года. По словам специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сильных осадков в третьей декаде декабря не ожидается.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022