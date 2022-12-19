В Самарской области спрогнозировали морозы до –15 градусов

В Самарской области ожидаются морозы до –15 градусов. Об этом в понедельник, 19 декабря, пишет 63.ру со ссылкой на Приволжский УГМС.

«В ночь на вторник, 20 декабря, температура воздуха составит от –15 до –10 градусов. Днем же воздух прогреется до –10... –5 градусов. На дорогах сохранится гололедица», — говорится в сообщении.

Примерно такая же погода ожидается и в среду, 21 декабря, и в четверг, 22 декабря. Также прогнозируется небольшой снег, пишет НИА «Самара».

Ветер при этом будет дуть с запада со скоростью 4–10 м/с.

Ранее в понедельник сообщалось, что высота сугробов в Москве достигла 34 см, обновив рекорд 1941 года. По словам специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сильных осадков в третьей декаде декабря не ожидается.