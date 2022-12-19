Высота сугробов в Москве обновила рекорд 1941 года

Утром в понедельник, 19 декабря, высота сугробов в Москве достигла 34 см, обновив рекорд 1941 года. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telgram-канале.

«Сегодня утром высота снежного покрова в Москве, на главной метеостанции города, ВДНХ, достигла отметки в 34 см. Это самый высокий показатель с начала зимы и повторение суточного рекорда по высоте снежного покрова, установленного 19 декабря 1941 года», — говорится в сообщении.

Леус добавил, что теперь сильных осадков в третьей декаде декабря не ожидается.

Накануне он объяснил переменчивость погоды в Москве в начале декабря. Синоптик отметил, что в Московский регион приходили циклоны из Атлантики, и, пока они доходили до центральных районов, их температура снижалась постепенно.

Кроме того, на переменчивость московской погоды, по словам Леуса, влияет изменение климата, в частности глобальное потепление.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 17 декабря также заявлял, что высота сугробов в Москве 19 декабря может достичь рекорда 1941 года.