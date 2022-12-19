Девять школьных автобусов поступили в Мурманскую область

В Мурманскую область поступили девять новых школьных автобусов. Об этом сообщает региональное правительство.

По одной машине поступят в Апатиты и Оленегорск, Кандалакшский и Терский районы, по два автобуса направят в Кировск, еще три поставят на баланс Центра комплексного обслуживания учреждений образования.

Вместимость транспорта составляет от 15 до 24 пассажиров. Как отмечает ИА «Би-порт», каждый автобус оснащен системой ГЛОНАСС и тахографом.

В I квартале 2023 года регион ожидает поступление еще девяти школьных автобусов и девяти карет скорой медпомощи.

19 декабря 52 школы Рязанской области получили ключи от 55 новых автобусов. Среди них автобусы марок «ПАЗ» и «ГАЗ» разной вместимости.