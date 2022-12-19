Полсотни рязанских школ получили новые автобусы

В Рязанской области 52 школы получили ключи от 55 новых автобусов. Церемония вручения состоялась в понедельник, 19 декабря, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Транспорт распределили между учреждениями Рязани, Скопина, Александра-Невского, Ермишинского, Захаровского, Кадомского, Милославского, Рыбновского, Спасского, Ухоловского, Шиловского и других районов региона, пишет РИА «7 новостей».

По словам вице-губернатора Артема Бранова, школьные автобусы регион получил при поддержке федерального центра. Всего в регион поступили 19 «ПАЗов» вместимостью 22 пассажира, 16 «ПАЗов» вместимостью 29 человек и 20 машин марки «ГАЗ», способных вместить 16 школьников.

Как отмечает 62INFO.ru, транспорт соответствует всем требованиям ГОСТа. Каждый поступивший автобус оснащен системой ГЛОНАСС и тахографами, которые следят за скоростью движения машин, режимом труда и отдыха водителей.