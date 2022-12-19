«АВТОВАЗ» создал прототип электрической модели LADA Largus

«АвтоВАЗ» создал прототип электрической модели LADA LAGRUS, об этом сообщил глава компании. Отмечается, что автомобиль планируют презентовать до конца года. Кроме того, компания может возобновить производство на бывшем заводе NISSAN в Санкт-Петербурге во второй половине 2023 года, передает телеканал «Известия». «АвтоВАЗ» рассчитывает в январе-феврале завершить переговоры с новыми партнерами.

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