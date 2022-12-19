Реклама
Прямой эфир
Авто
Автоэксперт допустил дальнейшее подорожание техосмотра в России
Политика
Медведев назвал цинизмом заявления британского премьера о переговорах по Украине
Мир
Эмбер Херд заявила о намерении уладить дело о клевете с Джонни Деппом
Мир
Лавров отметил роль СВО в недопущении превращения Украины в угрозу РФ
Мир
Гутерриш заявил о возможности увеличения числа постоянных членов СБ ООН
Мир
Лавров назвал главным итогом года «понимание, кому можно верить»
Политика
В Минске завершились переговоры Путина и Лукашенко в расширенном составе
Экономика
Введенный ЕС потолок цен на газ начнет действовать с 15 февраля
Общество
Авиакомпания iFly намерена вновь открыть рейсы в Египет с 22 декабря
Армия
Бойцы подразделения ДНР «Каскад» взяли в плен группу военнослужащих ВСУ
Мир
Гутерриш сообщил о получении разрешения на вывоз удобрений РФ из ряда портов ЕС
Мир
СМИ узнали об отказе бундесвера от новых закупок БМП Puma из-за неисправностей

«АВТОВАЗ» создал прототип электрической модели LADA Largus

0
Выделить главное
вкл
выкл

«АвтоВАЗ» создал прототип электрической модели LADA LAGRUS, об этом сообщил глава компании. Отмечается, что автомобиль планируют презентовать до конца года. Кроме того, компания может возобновить производство на бывшем заводе NISSAN в Санкт-Петербурге во второй половине 2023 года, передает телеканал «Известия». «АвтоВАЗ» рассчитывает в январе-феврале завершить переговоры с новыми партнерами.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022