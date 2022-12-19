Стилист рассказала об одном из главных модных трендов в 2023 году

Одним из главных трендов будущей весны станет оголение тела, поэтому надо уже сейчас держать себя в тонусе и ухаживать за фигурой, не стоит наедать лишнего за зимний период. Об этом звездный стилист Лина Дембикова рассказала в понедельник, 19 декабря.

«Будут в моде разрезы, супермини. У некоторых дизайнеров мы видим откровенно открытые ягодицы. Игра с голым телом и сексуальностью глобально продолжится», — сказала она в беседе с «Абзацем».

Дембикова добавила, что сохранится тенденция к ретроистории 1970-х и 1980-х. Поэтому будут популярны большие воротники и объемные рукава.

Эксперт отметила, что из прошлого вернутся брюки карго. Кроме этого, очень модно будет носить штаны с низкой талией в сочетании с закатанной футболкой.

По словам стилиста, такой лук смогут позволить себе только обладательницы красивого пресса. В 2023 году популярна и средняя посадка. Эта тенденция будет прослеживаться в костюмной группе.

В макияже и цвете волос сохранится тренд на натуральность. А вот массового возвращения тонких бровей ожидать не стоит. Этот тренд скорее возможен в качестве образа для съемок, заключила Дембикова.

Ранее в этот день стилист бренда Ksenia Knyazeva, персональный стилист Мария Свердликова рассказала «Известиям», что в праздничный образ на вечеринку по случаю наступающего Нового года можно добавить такие модные элементы, как перья, бархат и пайетки.

По ее словам, перья сейчас на пике трендов, огромный выбор разнообразных аксессуаров или предметов одежды с перьями. Кроме того, ярким трендом, который можно внедрить в новогодний образ, являются прозрачные и полупрозрачные ткани.

Ранее, 15 декабря, стилист-имиджмейкер Анна Орлова рассказала, что астрологи рекомендуют встречать год черного водяного кролика дома в кругу близких родственников. Наряд для Нового года необходимо подбирать простой, но при этом элегантный, сообщает телеканал «360».