Реклама
Прямой эфир
Политика
В Минске стартовали переговоры Путина и Лукашенко
Общество
На Крымском мосту возобновлено автомобильное движение
Авто
Техосмотр в России с 1 января 2023 года подорожает в полтора раза
Мир
Великобритания выступила против переговоров по остановке огня на Украине
Наука
«Роскосмос» установил точное место повреждения «Союза МС-22»
Общество
Тишковец спрогнозировал «эталонную зиму» в Москве в новогоднюю ночь
Мир
Свыше 1 тыс. российских туристов уже возвращены из Египта
Общество
Путин рекомендовал выдавать земельные участки в Подмосковье и Крыму за заслуги в СВО
Мир
Крупнейший в странах Балтии завод удобрений остановил работу из-за цены на газ
Армия
Бойцы группы «Викинг» сожгли опорный пункт наемников под Марьинкой
Армия
Российские войска заняли более выгодные рубежи на донецком направлении
Мир
Девять стран ЕС выступили против лимита цен на газ

Стилист рассказала об одном из главных модных трендов в 2023 году

Стилист Дембикова рассказала про тренд на голое тело в 2023 году
0
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одним из главных трендов будущей весны станет оголение тела, поэтому надо уже сейчас держать себя в тонусе и ухаживать за фигурой, не стоит наедать лишнего за зимний период. Об этом звездный стилист Лина Дембикова рассказала в понедельник, 19 декабря.

Лицом в салют: самые интересные новогодние традиции
Праздник отмечают фейерверками, забегом Санта-Клаусов и катанием на коньках

«Будут в моде разрезы, супермини. У некоторых дизайнеров мы видим откровенно открытые ягодицы. Игра с голым телом и сексуальностью глобально продолжится», — сказала она в беседе с «Абзацем».

Дембикова добавила, что сохранится тенденция к ретроистории 1970-х и 1980-х. Поэтому будут популярны большие воротники и объемные рукава.

Эксперт отметила, что из прошлого вернутся брюки карго. Кроме этого, очень модно будет носить штаны с низкой талией в сочетании с закатанной футболкой.

По словам стилиста, такой лук смогут позволить себе только обладательницы красивого пресса. В 2023 году популярна и средняя посадка. Эта тенденция будет прослеживаться в костюмной группе.

В макияже и цвете волос сохранится тренд на натуральность. А вот массового возвращения тонких бровей ожидать не стоит. Этот тренд скорее возможен в качестве образа для съемок, заключила Дембикова.

Ранее в этот день стилист бренда Ksenia Knyazeva, персональный стилист Мария Свердликова рассказала «Известиям», что в праздничный образ на вечеринку по случаю наступающего Нового года можно добавить такие модные элементы, как перья, бархат и пайетки.

По ее словам, перья сейчас на пике трендов, огромный выбор разнообразных аксессуаров или предметов одежды с перьями. Кроме того, ярким трендом, который можно внедрить в новогодний образ, являются прозрачные и полупрозрачные ткани.

Ранее, 15 декабря, стилист-имиджмейкер Анна Орлова рассказала, что астрологи рекомендуют встречать год черного водяного кролика дома в кругу близких родственников. Наряд для Нового года необходимо подбирать простой, но при этом элегантный, сообщает телеканал «360».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022