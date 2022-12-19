Стилист назвала главные тренды праздничного образа на Новый год

В праздничный образ на вечеринку по случаю наступающего Нового года можно добавить такие модные элементы, как перья, бархат и пайетки. Об этом «Известиям» 19 декабря рассказала стилист бренда Ksenia Knyazeva, персональный стилист Мария Свердликова.

«Праздничная мода не сильно меняется из года в год. Но если есть желание помодничать именно в новогоднюю ночь и отдать дань трендам, то я бы рекомендовала обратить внимание на такой трендовый декоративный элемент, как перья. Сейчас эта деталь на пике трендов, огромный выбор разнообразных аксессуаров или предметов одежды с перьями», — отметила она.

Кроме того, ярким трендом, который можно внедрить в новогодний образ, являются прозрачные и полупрозрачные ткани.

«По-прежнему актуальна нестареющая новогодняя классика, которая из года в год продолжает быть востребованной. Во-первых, это платья, украшенные стразами, пайетками. Сейчас это очень актуально. В принципе это уже классический элемент новогодних образов, и вы не ошибетесь, если выберете в этом году платье, расшитое пайетками», — рассказала Свердликова.

По ее словам, еще одной нестареющей новогодней фактурой является бархат. Из года в год дизайнеры выпускают костюмы или платья именно из бархатной фактуры, потому что она наиболее праздничная и прекрасно смотрится в новогодних образах.

«Если говорить именно про классические варианты новогодних нарядов, то это, безусловно, платье-комбинация или брючные костюмы. Кстати, для тех, кто хочет что-то поинтереснее, чем просто платье, альтернативой может стать костюм из жакета и брюк, костюм в каком-то интересном, акцентном цвете», — посоветовала стилист.

При этом если это классический черный, белый или серый цвет, можно добавить к образу топ с пайетками, блестящий клатч или акцентные туфли на шпильках. Получится очень интересный образ, а костюм можно будет потом использовать для повседневной носки, отметила эксперт.

«Еще одна альтернатива платьям — комбинезоны. Это может быть тоже комбинезон с пайетками. Сейчас очень многие бренды как раз выпускают такие праздничные комбинезоны, украшенные стразами, пайетками. Сочетать комбинезон тоже можно с туфлями на шпильке, с каким-то лаконичным клатчем и лаконичными украшениями», — продолжила Свердликова.

Любители комфортного празднования Нового года в домашней обстановке могут отдать предпочтение яркому свитеру с новогодним принтом. Он прекрасно подойдет для уютного домашнего празднования в сочетании, например, с пижамой. Это может быть фланелевая пижама с новогодним принтом или в красно-белую, бело-синюю клетку.

«Если говорить про пижамы, то это необязательно теплые фланелевые, плюшевые пижамы. Это могут быть и более элегантные варианты. Например, шелковая свободная рубаха и свободного кроя брюки тоже в бельевом стиле. Это может быть как полноправная пижама, так и костюм в таком пижамно-бельевом стиле», — обратила внимание стилист.

Она также подчеркнула важность аксессуаров в новогоднем образе. Так, с их помощью можно обновить даже привычные вещи из гардероба, добавив акцентные украшения со стразами, крупными камнями и блестками.

«Помимо подчеркнуто праздничных украшений можно добавить интересные аксессуары, например, серьги в новогодней тематике. Это могут быть пряничные человечки, леденцы или что-то другое из общепринятой новогодней атрибутики. Такие детали очень часто добавляют настроение, при этом избавляют от необходимости покупать полный образ исключительно для праздника», — добавила Свердликова.

Ранее в декабре стилист рассказала о главных трендах 2023 года. По ее словам, основным модным направлением предстоящего сезона является эстетика нулевых, подразумевающая, в частности, короткие топы и юбки с низкой посадкой.