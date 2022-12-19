СК возбудил дело по факту обрушения на стройке в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения на стройке в подмосковном Краснознаменске, где пострадали рабочие. Об этом 19 декабря сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, в результате чего произошло обрушение строительных лесов и травмирование рабочих (ч. 1 ст. 216 УК РФ)», — указано в Telegram-канале управления.

На месте происшествия работают криминалисты и следователи.

Ранее в этот день сообщалось, что в Краснознаменске обрушились строительные леса. Находившиеся там рабочие упали с площадок на снег, после чего конструкция обрушилась на них. По последним данным, погибших нет, но десять человек пострадали.