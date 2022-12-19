Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком под Тамбовом
В Тамбовском районе в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погиб человек. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла в минувшую субботу, 17 декабря, на 456-м км трассы Р-22 «Каспий». По предварительной информации, 52-летний водитель Nissan Almera выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Volvo с прицепом под управлением 55-летнего мужчины.
От удара легковушку выбросило с дороги в кювет. Водитель получил различные травмы, от которых скончался на месте, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
19 декабря на автодороге Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае грузовики DAF и «КамАЗ» столкнулись с легковым автомобилем Toyota Corolla. Водитель легковушки погиб.