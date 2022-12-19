Водитель погиб в массовом ДТП с грузовиками в Красноярском крае
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии с двумя грузовиками и легковушкой в Красноярском крае. Один человек погиб.
ДТП произошло 19 декабря на автодороге Р-255 «Сибирь» в районе села Ольгино. Грузовики DAF и «КамАЗ» столкнулись с легковым автомобилем Toyota Corolla. Смертельные травмы получил 32-летний водитель легковушки, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
Травмы получили водители грузовиков. Движение на участке трассы было организовано в реверсивном режиме.
В Саратове легковой автомобиль сбил женщину с двумя детьми, которые переходили улицу по переходу. Несовершеннолетних госпитализировали в состоянии средней тяжести.