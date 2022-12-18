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В Саратове водитель сбил на переходе мать с двумя детьми

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Женщина с двумя детьми пострадали на улице Дубовика в Ленинском районе Саратова, после того как водитель седана Renault Logan совершил на них наезд. Пешеходы переходили улицу по переходу, сообщил министр здравоохранения области Олег Костин в субботу, 17 декабря, в своем Telegram-канале.

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По его данным, дети четырех с половиной и двух лет были доставлены в областную детскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. По предварительной информации, у них закрытые черепно-мозговые травмы и подозрение на сотрясение мозга.

Их матери помощь оказали на месте. У нее ушиб правого бедра. Ее состояние удовлетворительное.

По факту произошедшего прокуратура Ленинского района города проводит проверку.

Ранее, 16 декабря, в Оренбургской области мужчину-пешехода сбили сразу два автомобиля. Сначала на 53-летнего местного жителя наехал неустановленный автомобиль, а затем — ВАЗ-2106. Мужчина скончался на месте.

15 декабря в результате столкновения двух автомобилей под Энгельсом в Саратовской области пострадали четыре человека.

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