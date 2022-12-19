Омбудсмен выразила надежду на скорую подготовку законопроекта о распределенной опеке

Законопроект о распределенной опеке очень важен, его предварительный текст должен появиться в ближайшие несколько месяцев. Об этом 19 декабря рассказала «Известиям» уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Мы с командой его прорабатываем, находимся в рабочей группе в Госдуме. Сейчас также активно подключился Совет Федерации. Суть в том, что, если родитель в силу разных обстоятельств передает на воспитание в психоневрологический интернат своего уже 18-летнего ребенка, он должен все равно оставаться его опекуном. Сейчас же в такой ситуации он передает все права учреждению», — рассказала она.

По словам омбудсмена, важно определить количество соопекунов, которое может быть у конкретного недееспособного или ограниченно дееспособного человека.

«Второй блок касается тех функций, которые будут выполнять опекуны, распределения этих функций. Третий важный момент — будут ли в этом участвовать некоммерческие организации, какими компетенциями, специалистами, ресурсами они должны обладать, чтобы быть соопекуном и участвовать в помощи конкретному человеку», — добавила Львова-Белова.

Есть надежда, что предварительный текст законопроекта появится в ближайшие месяцы, и дальше начнется обсуждение с профессиональным сообществом, с законодателями, чтобы добиться его вступления в законную силу, подчеркнула детский омбудсмен.

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