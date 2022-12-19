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Цискаридзе посчитал акцию с визитом фон дер Ляйен на «Бориса Годунова» спланированной

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Фото: Global Look Press/IMAGO/www.imagephotoagency.it
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В интервью «Известиям» народный артист России Николай Цискаридзе прокомментировал реакции еврочиновников на отмену русской культуры.

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Недавно на открытии сезона в миланском театре «Ла Скала» появилась председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В тот день давали оперу Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Кроме того, в афише миланской сцены запланирован «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» Чайковского, «Ромео и Джульетта» Прокофьева.

«Акция с визитом фон дер Ляйен на «Бориса Годунова» спланирована. Хотели показать, что не отменяют русскую культуру. Понимаете, «Борис Годунов» — достаточно показательное произведение. Если взять текст [поэта Александра] Пушкина, там есть сцена на границе Литвы, есть поляки. Наверное, был шанс провести параллель. Я очень люблю фразу [поэта Владимира] Маяковского: «Искусство — не отображающая поверхность, это увеличительное стекло», — сказал Цискаридзе.

Как отметил народный артист, весной, когда начались разговоры об отмене нашей культуры, он говорил: ни один театр мира не сможет существовать без Петра Чайковского, особенно без «Щелкунчика». Он считает, что смешно полагать, будто иностранцы проживут без композиторов Сергея Прокофьева, Игоря Стравинского, Сергея Рахманинова. Театрам не хватит репертуара.

«Без русской оперы оперный театр может прожить, потому что это итальянский вид искусства. А всё, что касается балета, — русское искусство. Даже французские спектакли, такие как «Жизель», сохранены, улучшены благодаря нашим мастерам. И многое еще удержалось в репертуаре мировых сцен благодаря русской экспансии в начале XX века, «Русским сезонам» Дягилева. Великий хореограф Мариус Петипа принял российское гражданство. В своих мемуарах он написал, что самое смешное, будучи французом, он никогда не работал во Франции», — объяснил Цискаридзе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в понедельник, 19 декабря, в 10:00.

Ни один театр мира не сможет существовать без Чайковского и «Щелкунчика»

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