Реклама
Прямой эфир
Мир
В Норвегии сообщили об отказах россиянам в выдаче виз
Происшествия
Два человека пострадали при обстреле поселка в Белгородской области
Мир
В Батуми загорелся ресторан на верхнем этаже жилого здания
Мир
Эрдоган заявил о намерении увеличить вдвое дальность ракеты «Тайфун»
Мир
КНДР провела связанное с разработкой разведывательного спутника испытание
Спорт
Путин поздравил президента Аргентины с победой страны на ЧМ-2022
Мир
Макрон поблагодарил сборную Франции за игру на ЧМ по футболу в Катаре
Общество
В аэропорту Пулково задержали депутата Дмитрия Пирога
Мир
В Париже начались массовые погромы после поражения сборной на ЧМ-2022
Мир
Хорватский Advance указал на последствия для США от обещанных поставок ЗРК Patriot Киеву
Спорт
Сборная Аргентины победила Францию на ЧМ в Катаре и стала чемпионом мира
Армия
Военные уничтожили артиллерийским огнем диверсантов в зоне СВО

Цискаридзе рассказал о спектакле «Щелкунчик» в исполнении своих учеников

0
Фото: Из личного архива артиста
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

И. о. ректора Академии русского балета им. А.Я. Вагановой привез из Санкт-Петербурга в Москву своих учеников, которые 20 и 21 декабря выйдут на сцену Кремлевского дворца в самом новогоднем балете Чайковского «Щелкунчик».

Па Петипа: чем удивили первые премьеры 247-го сезона в Большом
Как смотреть шедевры императорского балета

«Как-то так складывалось, что с 1934 года ни разу этот спектакль в исполнении детей не доезжал до Москвы. Когда я стал ректором, академия Вагановой регулярно летом показывала программу выпускников в Кремле. А тут мы подумали: а почему не довезти и «Щелкунчика», — рассказал Николай Цискаридзе.

Цискаридзе не боится конкурировать со спектаклем Большого театра.

«У меня складывается впечатление, что этим «Щелкунчиком» все затравлены. В Большой театр не попасть. Билеты на новогодние спектакли продают за бешеные деньги. Люди пересылают друг другу мемы про очередь у театра и браслеты с номерами», — отметил он.

Как сказал ректор академии Вагановой, который более ста раз выходил в партии Щелкунчика на сцену Большого театра, раньше не позволялось, чтобы «Щелкунчик» шел каждый день. А сейчас артисты танцуют два десятка спектаклей подряд. Иногда по два в день. При этом Цискаридзе полагает, что в спектакле его учеников есть своя прелесть.

«Конечно, хочется волшебства. Когда в балете партии детей исполняют взрослые, это не так убедительно. А тут играют те, кто должен. От этого спектакль наивнее и милее», — подчеркнул он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в понедельник, 19 декабря, в 10:00.

Ни один театр мира не сможет существовать без Чайковского и «Щелкунчика»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022