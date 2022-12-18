Лотар Маттеус назвал Роналду разочарованием ЧМ-2022

Роналду назвали разочарованием чемпионата мира в Катаре. Заявление прозвучало от чемпиона мира Лотара Маттеуса. Спортсмен считает, что форвард своим поведением подвел команду. Маттеус не видит футболиста в составе какой-либо команды, передает телеканал «Известия». Стало известно, что нападающий оказался неинтересен клубам Европы. Единственным стало предложение от саудовского клуба «Аль-Насра». На ЧМ сборная Португалии не смогла выйти в полуфинал.

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