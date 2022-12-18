Катар предупредил о возможных последствиях недопуска в Европарламент

Катар назвал дискриминацией предложение не допускать его представителей в Европарламент. Доха предупредила, что санкции отрицательно скажутся на отношениях эмирата с ЕС, передает телеканал «Известия». Ограничения повлияют и на дискуссии о международной энергобезопасности. Ранее Европарламент приостановил работу над законодательными документами Катара. Причиной стал коррупционный скандал в законодательном органе ЕС. Депутатов и сотрудников подозревают во взятках ради продвижения интересов Катара.

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