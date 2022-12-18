Intel затягивает строительство завода по производству чипов в Германии

Intel затягивает строительство завода по производству чипов. Работы должны были начаться в немецком Магдебурге в 2023 году, передает телеканал «Известия». Но стоимость строительства выросла до €20 млрд. Из-за подорожания в Intel не могут назвать дату начала стройки. О создании нового предприятия стало известно в марте 2022 года. Завод должен компенсировать глобальную нехватку чипов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.