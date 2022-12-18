Более сотни человек пострадали от галлюциногенного шпината в Австралии
В Австралии с прилавков убирают шпинат, вызывающий бред. По сообщениям СМИ, от растения пострадало уже около 120 человек. После употребления шпинат вызывает галлюцинации и спутанность сознания, передает телеканал «Известия». У пострадавших — тахикардия, лихорадка, проблемы со зрением. Предположительно, растение заразилось от неизвестных сорняков. В министерстве здравоохранения рекомендуют жителям проверить купленные продукты. На ферме, где выращивали шпинат, сейчас проходят проверки.
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