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В Екатеринбурге 14-летний подросток умер в переулке от обморожения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Екатеринбурге обнаружен погибшим подросток, которого искали с субботы. Об этом 18 декабря сообщил местный «4-й канал».

«14-летний мальчик скончался от обморожения. По информации наших источников, подросток был в гостях у друзей, где они употребляли медицинские препараты — обезболивающее с побочными эффектами. В какой-то момент произошла ссора и мальчика выгнали из квартиры. Час назад ребенок был найден в районе переулка Базовый — он лежал в канаве», — говорится в Telergram-канале телепередачи.

Ранее, 13 декабря, сообщалось, что застрявших в лесу приморцев спасли от обморожения. Спасатели оказали помощь трем местным жителям, автомобиль которых сломался в лесу в районе перевала Соломенный в Партизанском районе.

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