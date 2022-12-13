Застрявших в лесу приморцев спасли от обморожения

В Приморском крае спасатели оказали помощь трем местным жителям, автомобиль которых сломался в лесу в районе перевала Соломенный в Партизанском районе.

Как сообщает ИА PrimaMedia, сообщение о застрявших в лесу людях поступило на пульт Центра управления в кризисных ситуациях утром 12 декабря. Спасатели отправились на помощь к ним на автомобиле повышенной проходимости.

Пострадавших с признаками легкого обморожения доставили в ближайший населенный пункт Золотая долина и передали родственниками. Их жизням сейчас ничего не угрожает.