Умер экс-начальник Генштаба ВС СССР Михаил Моисеев

Руководивший Генеральным штабом Вооруженных сил СССР, генерал армии Михаил Моисеев умер на 84-м году жизни. Об этом 18 декабря сообщил пресс-секретарь Клуба военачальников России Николай Дерябин.

Как отметил Дерябин, не стало «видного советского и российского военного деятеля», а также председателя Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» и члена Клуба военачальников РФ.

«Президент Клуба военачальников РФ генерал армии А.С.Куликов от имени Совета Клуба выразил соболезнование родным и близким Михаила Алексеевича Моисеева», — отмечено на сайте организации.

Михаил Моисеев с 22 по 23 августа 1991 года также был исполняющим обязанности министра обороны СССР. Также военачальник был отмечен отечественными и иностранными наградами. Среди них — орден Александра Невского, орден Красного Знамени, орден Почета, орден Хосе Марти (Куба).