Команду по CS:GO требуют снять с финала турнира из-за фото с флагом РФ

Международную команду по CS:GO потребовали отстранить от соревнований из-за фотографии с флагом России. На участников игры с критикой обрушились украинские зрители, передает телеканал «Известия». На трансляции турнира BLAST Premier: World Final 2022 по CS:GO в кадр попал болельщик с российским триколором. Зрители с Украины начали оскорблять фаната, называли российский флаг тряпкой. Команда G2, которая победила в полуфинале плей-офф чемпионата, заступилась за россиянина и сделала с ним фото. На снимке парень также развернул флаг нашей страны, из-за этого команду требуют отстранить от турниров.

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