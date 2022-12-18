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Джонни Депп в образе Джека Воробья поддержал тяжелобольного ребенка

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Фото: youtube.com/Kraken The Box
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Американский актер, музыкант, сценарист и продюсер Джонни Депп перевоплотился в капитана Джека Воробья из кинофильма «Пираты Карибского моря» ради неизлечимо больного 11-летнего поклонника. YouTube-блогер Кори получил видеообращение и звонок знаменитости, который пообещал парню помочь реализовать блогерскую мечту.

YouTube-блогер Кори перенес две операции по пересадке сердца, он находится на паллиативном лечении, но всё-равно мечтает набрать как можно больше подписчиков своего канал, сообщила 15 декабря Daily Mail. Мечта блогера — 100 тыс.фолловеров, чтобы получить «серебряную кнопку» от видеоплатформы.

«Капитан Кори, я понимаю, что ты любишь свой YouYube-канал, так что я буду рад подписаться и посоветую его своим друзьям. Желаю тебе удачи, я твой поклонник номер один, при всем моем уважении и любви», — сказал Депп в видеообращении.

Таблоид уточняет, что во время телефонного разговора Депп притворился, будто находится на пиратском корабле и завел с Кори светскую беседу. Джек Воробей пообещал Кори посвятить его в рыцари, но блогер перехватил инициативу пирата, сообщив зрителям, что церемонию посвящения они увидят, когда число подписчиков на канал Кори достигнет 200 тыс.

В ноябре стало известно, что Джонни Депп вернется к роли Джека Воробья и снимется в шестом фильме франшизы «Пираты Карибского моря». Пробные съемки фильма начнутся в феврале 2023 года в Великобритании. Проект находится на начальной стадии. Исполнительным продюсером ленты выступит Брюс Хендрикс, который участвовал в создании первых трех фильмов о приключениях пиратов.

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