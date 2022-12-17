Анджелина Джоли покинула пост спецпосланника ООН по делам беженцев

Анджелина Джоли ушла с поста спецпосланника ООН по делам беженцев. Свыше 20 лет голливудская звезда защищала права человека и занималась проблемами граждан, передает телеканал «Известия». Актриса участвовала в 60 миссиях, в том числе в Африке. Анджелина Джоли продолжит заниматься гуманитарными инициативами. Знаменитость намерена напрямую общаться с нуждающимися и местными организациями.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.