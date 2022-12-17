Eurostar отменит поезда между Великобританией и ЕС из-за забастовок

Железнодорожная компания Eurostar сообщила об отмене поездов между Великобританией и другими европейскими странами из-за забастовок. Транспорт перестанет курсировать 26 декабря, передает телеканал «Известия». В компании добавили, что их сотрудники не будут бастовать. В Великобритании наблюдается волна забастовок. Причина в рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.

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