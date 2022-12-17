В Москве в Погонном проезде автомобиль сбил велосипедиста

В Москве в Погонном проезде автомобиль совершил наезд на велосипедиста. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщает Telegram-канал столичного дептранса.

ДТП произошло в районе дома № 25. На кадрах видно, как автомобиль сбивает велосипедиста на перекрестке, от удара он отлетел на землю.

В настоящее время движение на месте происшествия свободное.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавшем уточняются», — говорится в сообщении.

11 декабря человек погиб в результате ДТП с участием снегоуборочной техники в центре Москвы. На Страстном бульваре внедорожник наехал на дворника, от полученных травм он скончался на месте.

По предварительной информации, водитель внедорожника был пьян. При этом он попытался скрыться с места происшествия, но был задержан.