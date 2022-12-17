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Как встречать Новый год – 2023 одному: как найти компанию, куда пойти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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По стечению обстоятельств иногда в жизни складывается ситуация, когда человек вынужден отмечать Новый год в одиночку, например, находясь вдали от семьи. Бывает сложно придумать, как в таком случае провести праздник, который большинство отмечает в кругу семьи. Однако одиночество — совсем не приговор для торжества. «Известия» собрали лучшие идеи, как провести Новый год с самим собой.

Как найти компанию в Новый год – 2023

Совсем необязательно обрекать себя на одиночество в день праздника. В каждом городе найдутся люди, которые ищут компанию на Новый год и стремятся объединиться с единомышленниками. Соответствующие обсуждения создают в социальных сетях и на городских форумах, пользователи знакомятся, выбирают место и создают собственные компании. Иногда встреча праздника в новой компании оказывается судьбоносным решением, за которым следуют интересные знакомства и будущее общение.

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Компанию можно найти и через районные и городские чаты, написать соседям или одногруппникам. Нередко бывает так, что собеседники тоже находятся в поиске компании или будут рады принять к себе еще одного человека.

Некоторые кафе и рестораны организуют в новогоднюю ночь специальные встречи, на которых люди знакомятся и даже ищут пару. Как правило, нужно заранее уточнить информацию в интернете и зарегистрироваться на мероприятие.

Как встретить Новый год – 2023 одному

Если вариант встретить новую календарную веху в одиночестве не пугает вас, есть множество способов провести Новый год в свое удовольствие и без компаньонов. Праздник может стать поводом позаботиться о себе, заказать или приготовить любимую еду, навести уют в доме и посмотреть любимые фильмы, на которые в будни не хватает времени. А включив новогодние песни, можно танцевать и подпевать как угодно, ведь никто не увидит, не услышит и не осудит.

С близкими людьми можно созвониться по видеосвязи и дистанционно поднять бокалы в честь прихода 2023 года.

Куда пойти одному в Новый год – 2023

А для тех, кто не хочет проводить праздник дома, новогодняя ночь предоставляет много возможностей — ведь вся Россия не спит, встречая праздник. На городских площадях собираются люди, поздравляя друг друга с Новым годом, в парках гуляют молодежные компании, в небе ярким цветом распускаются салюты.

В Москве и Петербурге в ночь на 1 января будут проводится ночные автобусные экскурсии по украшенным улицам. Пассажиры прямо в салонах будут петь новогодние песни и встречать праздник с бокалами шампанского. Предлагают городские гиды и другие оригинальные экскурсии по праздничным локациям.

В новогоднюю ночь праздничную программу представят рестораны, культурные площадки, кинотеатры, парки. В некоторых городах даже можно будет посетить новогодние ярмарки.

Любители путешествий могут прямо в новогоднюю ночь отправиться в другой город и отметить праздник на борту самолета или в салоне поезда со случайными попутчиками. Можно даже отправиться из одного часового пояса в другой и несколько раз встретить Новый год.

Ранее «Известия» собрали идеи для тех, кто хочет встретить Новый год 2023 дома с семьей. Чем занять всех членов семьи, что лучше подавать на праздничный стол и как подготовиться к бою курантов — в специальном материале.

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