Как отметить Новый год – 2023 дома с семьей — идеи и развлечения

Новый год — праздник, который издревле считался поводом собраться с семьей за праздничным столом. Грядущий 2023 год по восточному гороскопу считается годом кролика или кота, а оба этих животных-покровителя являются домашними питомцами. Поэтому этот Новый год лучше всего встречать с домочадцами. Как провести праздник в домашних условиях — читайте в материале «Известий».

Как накрыть стол на Новый год – 2023

Прежде всего стоит подумать об угощениях на праздничном столе. Большинство российских семей на новогодний стол предпочитают ставить оливье, сельдь под шубой, бутерброды с икрой, шпроты, различные соленья, шампанское, ананасы и мандарины.

Однако смысл праздника не только в том, чтобы готовить традиционные блюда, но и в том, чтобы позволить себе те деликатесы, которые в повседневной жизни едят редко. Это могут быть угощения любой кухни, которая приходится по вкусу хозяевам, главное — наслаждаться праздником.

Кроме того, есть некоторые правила, которые диктует астрология. Как правильно накрыть стол, чтобы угодить символу года, «Известия» писали в специальном материале.

Для тех, кто не хочет утруждать себя готовкой в канун праздника или хочет отведать что-то особенное, рестораны предлагают новогоднее меню. Можно накрыть стол на любой вкус, воспользовавшись доставкой из любимых заведений.

Нельзя забывать и о самых младших членах семьи. Нужно позаботиться о том, чтобы у детей были сладкие подарки, фрукты, нежирные блюда и, конечно, детское шампанское.

Также стоит учесть противопоказания по здоровью, которые могут быть у пожилых или родных родственников, и спросить, нет ли у кого-то аллергии на отдельные виды продуктов.

Чем заняться в Новый год – 2023 с семьей

Многие семьи 31 декабря продолжают украшать дом. В процессе с удовольствием участвуют дети. Часто первые подарки начинают дарить еще днем, не дожидаясь наступления самого праздника.

Все члены семьи наряжаются на Новый год, достают красивые платья и костюмы. Креативные прически и макияж делают девочки, девушки и женщины от мала до велика. А потом делают семейные фотографии возле елки или за праздничным столом.

Традиционным развлечением на Новый год являются новогодние фильмы, проникнутые добротой и чудесами. Многие из них были сняты еще в Советском Союзе и знакомы не одному поколению зрителей. А кроме того, новогодние кинопремьеры выходят каждый год, и 31 декабря можно устроить семейный просмотр.

В качестве развлечений, которые объединят всю семью за праздничным столом, можно предложить настольные и карточные игры, в которые могут играть и взрослые, и дети. Как правило, игру всегда сопровождают смех, азарт и оживленные разговоры. А для более активного веселья можно устроить конкурсы со сладкими призами.

Собравшись все вместе, домочадцы и родственники вспоминают события уходящего года, останавливаясь на достижениях и свершениях. После этого принято строить планы на следующий год и давать предновогодние обещания.

Пытаясь угадать, что сулит грядущий год, россияне проводят гадания. Одни покупают печенья и орехи с предсказаниями, другие гадают на картах, третьи и вовсе ищут знаки в елочных игрушках и бокалах с шампанским.

Кстати, с помощью напитка многие также загадывают желание на следующий год. Для этого его нужно написать на бумажке желание, сжечь ее, пепел кинуть в бокал и выпить его до дна под бой курантов. Считается, что такое желание обязательно исполнится благодаря волшебной силе Нового года.

Перед самым наступлением новой календарной вехи россияне чаще всего включают «Голубой огонек» — традиционный новогодний концерт. Праздничная программа идет по многим телеканалам, а за несколько минут до боя курантов эфир прерывают на обращение президента России. На улицах же начинаются праздничные салюты и фейерверки, на которые можно взглянуть из окон или выйти на свежий воздух.

В преддверии праздника врачи рассказали «Известиям», как правильно выбрать игрушки на новогоднюю елку. В частности, разъяснили опасность некачественных игрушек для детей и взрослых.