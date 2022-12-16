Интеллектуальные транспортные системы внедрят на территории Омской области

Власти Омской области согласовали проект по созданию интеллектуальных транспортных систем. Его намерены реализовать в 2023–2027 годах, сообщает региональное правительство.

По словам главы минтранса Антона Заева, проект поможет решить задачи по переходу к инновационному развитию и цифровой трансформации транспортного комплекса региона, что, в свою очередь, повысит безопасность и эффективность организации дорожного движения, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

«Назначение интеллектуальных транспортных систем — обеспечение оперативного реагирования и взаимодействия специальных и коммунальных городских служб при возникновении ЧС на дорогах, а также оптимизация движения общественного транспорта и повышение качества пассажирских перевозок», — говорится в сообщении властей.

Как уточняет ИА «Город55», для управления организацией дорожного движения будет создан единый центр. Подобные уже действуют в Москве, Казани, Вологде, Уфе, Ставрополе. Работа центра будет направлена на увеличение пропускной способности дорог и снижение задержек в движении транспорта.

В начале декабря сообщалось, что в 2023 году в транспортную сферу Омска намерены вложить около 4 млрд рублей. Средства пойдут на реконструкцию троллейбусного депо, создание новой контактной сети и обновление подвижного состава.